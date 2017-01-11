Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Коммунальщиков оштрафуют за ошибки в квитанциях
Путин рассказал, к чему приведет отмена виз в Европу для Украины
"Там настоящий кураж": Цекало об украинской версии телешоу из РФ
Ксения Собчак рассказала о проблемах с ребенком
30 лучших платьев «Золотого глобуса 2017»
Почему ведущие СМИ США допускают серьезные ошибки Журналистов обвиняют в отсутствии критического подхода к истории о якобы попытке РФ повлиять на выборы в США
Старшая сестра — это диагноз
Младший сын Жасмин поразил сходством с мамой
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
"Не могу остановиться!": Юлия Меньшова о новом увлечении
СМИ: Елена Ваенга находится в тяжёлом состоянии
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото)
Звезда «Физрука» Полина Гренц изменилась до неузнаваемости
"Россия беднее, чем три года назад": СМИ оценили политику Путина
СМИ: Киев может уступить РФ ради жизней украинцев
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
25События года в фотографиях
10«Мин нет»
14Рождество Христово в городах России
9Стрельба в стамбульском клубе
07:32 (мск), источник: Вести Приморье

В Приморье суд рассмотрит дело о невыплате заработной платы работникам ОАО «Радиоприбор»

Бывший гендиректор ОАО «Радиоприбор» обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1 и 2 ст. 145.1 УК РФ (полная и частичная невыплата заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенные руководителем организации), ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).

Источник: Вести Приморье

9 января прокуратурой Приморского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ОАО «Радиоприбор», который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1 и 2 ст. 145.1 УК РФ (полная и частичная невыплата заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенные руководителем организации), ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на сайт прокуратуры Приморского края, преступления совершены в период времени, когда фигурант являлся генеральным директором ОАО «Радиоприбор». С июня 2015 года по февраль 2016 года он умышленно не выплачивал заработную плату коллективу ОАО «Радиоприбор», состоящему из 1 тыс. 181 работника.

В результате этого перед работниками завода образовалась задолженность на общую сумму более 219 млн рублей. При этом, на предприятии имелись денежные средства, достаточные для выплаты заработной платы.

Кроме этого, в период времени с апреля по декабрь 2015 года генеральный директор умышленно сокрыл денежные средства предприятия в сумме свыше 92 млн рублей, предназначенные для выплаты взысканий по недоимкам по налогам и сборам.

В ходе расследования на имущество фигуранта наложен арест с целью обеспечения исполнения приговора в части заявленного гражданского иска.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело по существу рассмотрит Первомайский районный суд города Владивостока.

Одновременно, с целью защиты трудовых прав работников ОАО «Радиоприбор» прокуратура края комплексно принимала меры реагирования. Так, в связи с нарушениями в сфере оплаты труда в адрес руководства завода внесены 25 представлений, возбуждены 22 дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. ч. 1, 4 ст. 5.27 КоАП РФ.

Прокурором также реализованы полномочия по обращению в суд в защиту работников данного предприятия. В межрайонном отделе судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП России по Приморскому краю на исполнении находится сводное исполнительное производство в отношении ОАО «Радиоприбор», в состав которого входит более 7,3 тыс. производств о взыскании задолженности по оплате труда.

В рамках этого производства судебными приставами-исполнителями отдела принимались меры, направленные на исполнение требований указанных исполнительных документов (вынесены постановления о запрете регистрационных действий в отношении имущества должника-организации, руководитель должника-организации неоднократно предупреждался об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ и др.).

Кроме этого, в ходе надзорных мероприятий прокуратурой края установлены факты отчуждения ликвидных активов. На основании материалов, направленных прокуратурой в следственный орган, возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сына президента нашли мертвым в его квартире
Подростка убило током при катании с горки
Страшное ДТП с россиянами: дети выжили, их родители погибли
Обама призвал «восстановить демократические институты» в США
Трамп прокомментировал сообщения о контактах с Москвой
Россияне перешли на овощную диету
Лукашенко: только союзы равноправных стран способны выжить
Стрелок из Чарлстона приговорен к смертной казни
19 стран призвали лишить Россию всех турниров
На Сахалине в ДТП с участием скорой погибли пять человек
Спорт
Ренессанс России на катке, в желобе и прыжках 2017 год начался для наших представителей в зимних видах спорта весьма успешно
Авто
Обновленная Skoda Octavia: онлайн презентация Сегодня в Вене Skoda официально представит обновленную версию своего главного хита – модели Octavia
Hi-Tech
Как пользоваться телефоном в экстренных ситуациях: инструкция от МЧС Советы, которые дали специалисты, пригодятся каждому. Никаких сверхсложных действий предпринимать не нужно — запомнить все очень просто
Кино
«Первый» прокомментировал сообщения о Панайотове и «Евровидении» Как сообщают некоторые СМИ, финалист шоу «Голос» является одним из главных и наиболее вероятных претендентов на участие в музыкальном конкурсе
Недвижимость
Как превратить минусы вашей квартиры в плюсы
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
Коммунальщиков оштрафуют за ошибки в квитанциях
В регионах РФ увеличили взносы на капремонт
Леди
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото) Знакомим вас с самым уютным маникюром зимы.
Дети
Ксения Собчак рассказала о проблемах с ребенком Телеведущая наслаждается всеми прелестями материнства.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь