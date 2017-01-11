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07:56 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Бердске в лобовой аварии с маршруткой пострадало 4 человека

В Бердске авария с маршруткой вызвала многокилометровую пробку, сообщает «Курьер. Среда. Бердск».

Авария произошла утром в среду, 11 января, на пересечении улиц Химзаводской и Барнаульской. Водитель «Ниссана» двигался по Чуйскому тракту из Искитима, по пути он выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Газелью», перевозившей рабочих одной организации.

Предварительно стало известно, что водитель «Нассана» выехал на встречную полосу по ошибке, в районе знака «объезд препятствия».

В результате аварии 4 пассажиров «Газели» получили травмы, их госпитализировали на «скорой».

Авария спровоцировала многокилометровую пробку.

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