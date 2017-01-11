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07:55 (мск), источник: VN.RU

Школьница сломала позвоночник однокласснику за травлю и унижения

В Новосибирской области суд вынес решение по драке между одноклассниками. Стокилограммовая школьница устала терпеть издевательства со стороны мальчиков, подняла одного их них за шею и ударила об стену. Мать юной амазонки выплатит пострадавшему 215 тысяч рублей.

В Черепановском районном суде завершился процесс по нашумевшему делу, стороны которого в прошлом году стали героями известных телешоу на федеральных каналах.

Мать пострадавшего школьника Наталия Шайтарова потребовала возместить вред, причиненный ее сыну.

Как сообщили в суде Черепановского района, в обосновании исковых требований гражданка Шайтарова указала, что в начале октября 2014 года во время школьной перемены в коридоре первого этажа между ее сыном Дмитрием и 14-летней Ксюшей Сахновской произошел конфликт, в результате которого мальчик получил перелом позвоночника. Медики оценили травму как тяжкий вред здоровью.

«Девочка подошла к моему сыну, обхватила рукой его шею, и резко дернула вверх, затем оттолкнула его от себя, — говорится в исковом заявлении матери школьника. — Мой сын, не удержав равновесия, пошатнулся и ударился телом об стенку, а затем упал на спину на бетонный пол. Самостоятельно встать с пола он не смог. На автомобиле “Скорой помощи” он был доставлен в больницу, где хирургом ему была оказана первая помощь и поставлен первоначальный диагноз».

В возбуждении уголовного дела в отношении Ксении Сахновской было отказано, так как девочка на тот момент не достигла возраста привлечения к уголовной ответственности.

— Он задел меня плечом, я в ответ толкнула, он тоже толкнул меня и сматерился, — рассказала Ксюша Сахновская. — Толстой обозвал. Меня все это достало, и я схватила его за шею. Он на ногах не устоял, ударился о косяк двери….

По словам Ксении, вес которой около ста килограммов, она три года терпела унижения со стороны одноклассников. Мать школьницы Ирина Кольяк говорит, что каждый день ее дочь дразнили и обзывали «жирной». Даже в лицо плевали.

Эту историю обсуждали в студии популярной передачи «Прямой эфир». Тогда большинство зрителей и гостей студии встали на сторону Ксюши Сахновской, а в конце передачи ведущий Борис Корчевников обнял главную героиню и признался, что ему «всегда нравились крупные девушки». Тогда же мать Ксюши Ирина Кольяк попросила у пострадавшего мальчика Димы и его родителей прощения за причиненную травму и отметила, что «дочь чуть-чуть переборщила».

Ксения Сахновская растет в неполной семье: отец девочки пребывает в местах лишения свободы и не помогает, а мама зарабатывает мало. По словам женщины, тех денег, что с них требовали по суду, у них никогда не было и не будет.

В суде Черепановского района на официальный запрос корреспондента VN.ru ответили, что решение по гражданскому иску было принято 29 декабря 2016 года. Мать пострадавшего школьника Наталия Шайтарова требовала возместить ей и ее сыну материальный и моральный вред. Среди истцов были мать девочки Ирина Кольяк, сама Ксюша, школа № 3 Черепаново и даже администрация Черепановского района. В итоге суд решил взыскать 215 тысяч рублей только с матери девочки.

— С ответчика Кольяк И. В. в пользу Шайтаровой Н. Н. взыскана компенсация морального вреда в сумме 30 тысяч рублей, компенсация морального вреда, причиненного ее сыну, в сумме 150 тысяч, расходы на лечение в сумме 14 905 рублей, судебные расходы по оплате за проведенную экспертизу в сумме 20 200 рублей. Всего — 215 105 рублей, — сообщила VN.ru председатель районного суда Галина Иванова.

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