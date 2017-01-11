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08:21 (мск), источник: Nakanune.ru

Фуры и пассажирский автобус спровоцировали дорожный коллапс в Екатеринбурге

В Екатеринбурге фуры и пассажирский автобус спровоцировали дорожный коллапс. Все случилось сегодня утром рядом с пересечением улиц Городская — Предельная, передает корреспондент Накануне.RU.

Очевидцы рассказывают — грузовые фуры не смогли подняться в небольшую горку и забуксовали, автобус постарался их объехать и тоже увяз. По 20 человек стоят на остановках в обе стороны, машины стоят длинными рядами. Люди вызывают такси, опаздывают на работу.

«Я не успела ребенка в садик отвезти, а теперь придется звонить директору, говорить, что сегодня, видимо, выходной», — рассказала местная жительница Наталья.

Пока удалось немного отодвинуть фуры и автобус. В одном направлении движение постепенно началось, в остальном — все стоит.

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