Фуры и пассажирский автобус спровоцировали дорожный коллапс в Екатеринбурге

Очевидцы рассказывают — грузовые фуры не смогли подняться в небольшую горку и забуксовали, автобус постарался их объехать и тоже увяз. По 20 человек стоят на остановках в обе стороны, машины стоят длинными рядами. Люди вызывают такси, опаздывают на работу.

«Я не успела ребенка в садик отвезти, а теперь придется звонить директору, говорить, что сегодня, видимо, выходной», — рассказала местная жительница Наталья.

Пока удалось немного отодвинуть фуры и автобус. В одном направлении движение постепенно началось, в остальном — все стоит.