Взбесившаяся лошадь чуть не создала ДТП

В Челябинске на театральной площади взбесилась лошадь. Животное сбросило наездника и выбежало на проезжую часть по улице Тимирязева, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на видео очевидцев.

На ролике видно, как по непонятным причинам лошадь сбрасывает человека и выбегает на дорогу. Животное пробегает перед близко идущим троллейбусом, чудом избежав ДТП. Затем на встречной полосе минует легковые авто, движущиеся на скорости. Одной из иномарок пришлось затормозить и немного вывернуть руль, чтобы избежать столкновения с домашним животным. Что так взбесило или напугало лошадь — неизвестно.