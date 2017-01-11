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08:27 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Взбесившаяся лошадь чуть не создала ДТП

В центре Челябинска лошадь сбросила наездника и выбежала на дорогу.

В Челябинске на театральной площади взбесилась лошадь. Животное сбросило наездника и выбежало на проезжую часть по улице Тимирязева, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на видео очевидцев.

На ролике видно, как по непонятным причинам лошадь сбрасывает человека и выбегает на дорогу. Животное пробегает перед близко идущим троллейбусом, чудом избежав ДТП. Затем на встречной полосе минует легковые авто, движущиеся на скорости. Одной из иномарок пришлось затормозить и немного вывернуть руль, чтобы избежать столкновения с домашним животным. Что так взбесило или напугало лошадь — неизвестно.

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