Секретаря омского суда Смаглюк обвиняют в убийстве уже не троих соседей, а одного
На первом заседании суда гособвинитель сообщил, что остальных двоих лишил жизни её сожитель.
На первом заседании суда гособвинитель сообщил, что остальных двоих лишил жизни её сожитель.
Сегодня, 11 января, в Омском областном суде началось первое заседание по громкому делу
Первоначально следователи считали, что всех троих парней зарезала Ольга Смаглюк. А затем, чтобы скрыть следы преступления, облила квартиру ацетоном и подожгла. Дмитрий Астафьев ей только помогал. Теперь же Смаглюк обвиняют лишь в одном преступлении.
Алексей Ляшенко, гособвинитель:
— Сейчас Смаглюк обвиняется в убийстве одного человека. Следствием установлено, что ещё двух человек убил Астафьев Дмитрий. Для него максимальное наказание может быть пожизненным, для Смаглюк — до 15 лет.
Сначала Смаглюк брала всю вину на себя. Заявляла, что трое парней, с которыми она выпивала минувшим вечером, её жестоко изнасиловали. Поэтому она им отомстила. Причастность возлюбленного к убийству она отрицала. Позже следователи заявили, что изнасилования не было: Смаглюк обиделась на соседей
Эта запутанная история привлекла к себе много внимания: в зале суда присутствуют представители большинства омских СМИ.