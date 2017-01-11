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08:32 (мск), источник: Om1.ru

Секретаря омского суда Смаглюк обвиняют в убийстве уже не троих соседей, а одного

На первом заседании суда гособвинитель сообщил, что остальных двоих лишил жизни её сожитель.

Сегодня, 11 января, в Омском областном суде началось первое заседание по громкому делу экс-секретаря Первомайского районного суда Ольги Смаглюк и её соседа Дмитрия Астафьева. Пару обвиняли в убийстве троих соседей, которое произошло 4 июня 2016 года в «малосемейке» на улице Бородина. Как передаёт корреспондент Om1.ru из зала суда, версия обвинения изменилась.

Первоначально следователи считали, что всех троих парней зарезала Ольга Смаглюк. А затем, чтобы скрыть следы преступления, облила квартиру ацетоном и подожгла. Дмитрий Астафьев ей только помогал. Теперь же Смаглюк обвиняют лишь в одном преступлении.

Алексей Ляшенко, гособвинитель:

 — Сейчас Смаглюк обвиняется в убийстве одного человека. Следствием установлено, что ещё двух человек убил Астафьев Дмитрий. Для него максимальное наказание может быть пожизненным, для Смаглюк — до 15 лет.

Сначала Смаглюк брала всю вину на себя. Заявляла, что трое парней, с которыми она выпивала минувшим вечером, её жестоко изнасиловали. Поэтому она им отомстила. Причастность возлюбленного к убийству она отрицала. Позже следователи заявили, что изнасилования не было: Смаглюк обиделась на соседей из-за незначительного оскорбления.

Эта запутанная история привлекла к себе много внимания: в зале суда присутствуют представители большинства омских СМИ.

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Секретаря омского суда Смаглюк обвиняют в убийстве уже не троих соседей, а одного
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