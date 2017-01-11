В Уфе 14-летняя Валентина Трофимова пропала после прогулки с одноклассником

«Насколько я знаю, 7 января девочка пошла гулять с одноклассником и после прогулки пропала. Сам одноклассник сказал, что проводил Валю до ее подъезда и больше не видел», — рассказала женщина.

Всех, кто видел пропавшую девочку или знает о ее местоположении, просят сообщить по телефонам 02 или 8−937−3330131.