В Екатеринбурге пропал 10-летний мальчик

В Екатеринбурге второй день разыскивают 10-летнего Ивана Юрченко. Около полудня 10 января 2017 года мальчик ушел из Центра социальной помощи семье и детям «Отрада» на Байкальской, 37а и до сих пор не вернулся, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-группе городского УМВД.

Рост Ивана — 155 сантиметров, мальчик среднего телосложения, волосы черные короткие. Он был одет в черные куртку и брюки.