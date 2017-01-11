В Екатеринбурге пропал 10-летний мальчик
Его ищут второй день.
Его ищут второй день.
В Екатеринбурге второй день разыскивают 10-летнего Ивана Юрченко. Около полудня 10 января 2017 года мальчик ушел из Центра социальной помощи семье и детям «Отрада» на Байкальской, 37а и до сих пор не вернулся, сообщили «Уралинформбюро» в
Рост Ивана — 155 сантиметров, мальчик среднего телосложения, волосы черные короткие. Он был одет в черные куртку и брюки.
Любую информацию о местонахождении Ивана просят сообщать по телефонам: (343) 356−42−06, 252−02−02, 8−922−614−87−46 (служба по делам несовершеннолетних) или 02.