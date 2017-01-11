Следователи нагрянули в свердловскую РЭК из-за сообщения о взятке

Следственный отдел по Ленинскому району Екатеринбурга проводит проверку по сообщению о получении взятки в Региональной энергетической комиссии (РЭК) Свердловской области.

По имеющимся данным, одним из фигурантов проверки является председатель РЭК Владимир Гришанов. 10 января в СМИ появилась информация об обысках в его кабинете.

Официальный представитель регионального СУ СКР Александр Шульга в беседе с корреспондентом «Уралинформбюро» сведения об обысках опроверг, но факт проверки подтвердил. По его словам, заявление о взятке поступило от некого частного лица.

Предполагается, что поводом для мзды могло стать желание руководства одной из теплоснабжающих компаний Среднего Урала повысить тарифы на свои услуги. В соответствии с действующим законодательством, сделать это можно только с разрешения РЭК.