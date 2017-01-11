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08:44 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми разыскивают мужчину, пропавшего в конце октября

39-летний Игорь Мугалимов отправился в Пермь на заработки и исчез.

Источник: Аргументы и факты

39-летний Игорь Мугалимов пропал без вести в Перми. Как сообщила корреспонденту сайта «АиФ-Прикамье» родственница мужчины, в последний раз Игорь выходил на связь в конце октября.

Мужчина родом из посёлка Октябрьский, в последнее время работал в Перми охранником в продуктовом магазине. Версий, где может находиться мужчина, у близких нет.

«За помощью обратились только сейчас, так как один раз он уже исчезал на три месяца, а потом объявился. Сначала думали, что вновь такая ситуация, но в итоге обратились в полицию», — пояснила двоюродная сестра мужчины.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просьба сообщить по телефону 89504551741.

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