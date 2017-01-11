В Башкирии школьник перебегал дорогу и попал под колеса «УАЗа»
Накануне в Дюртюлинском районе Башкирии «УАЗ» сбил пятиклассника, сообщает УГИБДД МВД по РБ.
Накануне в Дюртюлинском районе Башкирии «УАЗ» сбил пятиклассника, сообщает УГИБДД МВД по РБ.
По предварительным данным, на 26 километре трассы
За сутки на дорогах Башкирии зарегистрировано шесть ДТП, в которых получили травмы различной степени тяжести восемь человек. За сутки ГИБДД пресекла более 3,5 тысяч нарушений ПДД, в том числе 58 водителей задержаны за управление транспортом в состоянии опьянения.