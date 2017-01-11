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08:17 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии студенты колледжа разбили колбу с кислотой и получили ожоги

Благовещенская межрайонная прокуратура провела проверку местного многопрофильного колледжа после того, как трое студентов получили химические ожоги, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Известно, что в сентябре прошлого года трое студентов убирались в кабинете химической лаборатории, вследствие чего разбили колбу с соляной кислотой, являющейся элементом наркотического средства (прекурсор). По законодательству, организации, которые используют это вещество, обязаны вести учет и обеспечить технику безопасности. В ходе следствия выяснилось, что колледж не вел учет инвентаризации наркотических средств, это привело к небезопасному хранению вещества.

Межрайонная прокуратура возбудила административное дело по статье «нарушение правил оборота прекурсоров наркотических средств», образовательное заведение оштрафовано на 50 тысяч рублей. После прокурорского вмешательства руководство образовательного учреждения приняло меры к обеспечению надлежащего учета, безопасного хранения прекурсоров наркотических средств, используемых в образовательных целях.

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