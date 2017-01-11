Ущерб от столкновения самолета с сугробом в Красноярском крае оценили в 60 млн

Ущерб от столкновения самолета Cessna 208 В с сугробом на севере Красноярского края оценили в 60 млн рублей. Напомним, инцидент произошел днем 30 ноября 2016 года на посадочной площадке «Богучаны», по результатам проверки следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба.

По уточненным данным, в ходе рейса в Красноярск для перевозки больных при взлете с посадочной площадки воздушное судно столкнулось со снежным бруствером и выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате происшествия никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал, однако самолет получил значительные повреждения передней опоры шасси, багажно-грузового отсека, воздушного винта и двигателя.