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10:06 (мск), источник: Губерния онлайн

В бытовке на территории хабаровского предприятия сгорел кот

Пожар случился поздним вечером, никто из сотрудников деревообрабатывающего предприятия не пострадал.

Во вторник вечером в промзоне, расположенной недалеко от завода «Дальхимфарм», на территории деревообрабатывающего предприятия загорелась бытовка, сообщает портал «Губерния».

Пожар возник примерно через полтора часа после окончания рабочего дня. Сторож заметил, что из постройки, где обычно греются и обедают рабочие, идет дым. В помещении находился кот по кличке Васька. Мужчина попытался войти внутрь, чтобы спасти его, но тут же захлопнул дверь: внутри все было задымлено.

Помещение отапливалось с помощью печки-буржуйки — скорее всего, она и стала причиной пожара.

Площадь возгорания составила 80 квадратных метров, на его тушение ушел час.

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