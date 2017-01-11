Мужчина упал на рельсы в новосибирском метро

Как сообщают «Новосибирские новости», инцидент произошел в 10:27 по местному времени на станции метро «Площадь Маркса».

Мужчина оступился, сорвался с платформы и упал на рельсы. Рельсы сразу были обесточены, движение поездов временно приостановлено. Сотрудники станции помогли мужчине выбраться на платформу. Медики осмотрели мужчину — он не пострадал и был отпущен домой.

Напомним, что это уже не первый случай падения человека на рельсы на этой станции. 30 ноября Пожилой мужчина упал на рельсы на станции «Площадь Маркса». Позже стало известно, что мужчине было 76 лет. Началась доследственная проверка случившегося.