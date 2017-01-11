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11:21 (мск), источник: ТАСС

У двух жителей Новосибирской области изъято более 29 кг наркотиков

Задержанным грозит пожизненное лишение свободы.

Источник: Reuters

НОВОСИБИРСК, 11 января. /ТАСС/. Двое жителей поселка Краснообск в Новосибирской области задержаны по подозрению в покушении на сбыт большой партии наркотиков. При обыске у них изъято более 29 кг амфетамина, кокаина, гашиша и марихуаны, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

«В отношении подозреваемых следователем главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей “Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере” УК РФ», — говорится в сообщении. Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

29-летний и 21-летний жители поселка Краснообск были задержаны сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий в конце прошлого года. В двух гаражах были обнаружены и изъяты психотропные вещества и наркотические средства общей массой более 7 килограммов.

Позже наркополицейские областного главка МВД обнаружили тайник, в котором подозреваемые хранили крупную партию наркотиков. Всего в тайнике обнаружено и изъято более 22 килограммов запрещенных к обороту веществ: около 5 кг амфетамина, 808 г кокаина, гашиш в брикетах общей массой 14,5 кг и почти 3 кг марихуаны.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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