У двух жителей Новосибирской области изъято более 29 кг наркотиков
Задержанным грозит пожизненное лишение свободы.
Задержанным грозит пожизненное лишение свободы.
НОВОСИБИРСК, 11 января. /ТАСС/. Двое жителей поселка Краснообск в Новосибирской области задержаны по подозрению в покушении на сбыт большой партии наркотиков. При обыске у них изъято более 29 кг амфетамина, кокаина, гашиша и марихуаны, сообщила
«В отношении подозреваемых следователем главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей “Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере” УК РФ», — говорится в сообщении. Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
29-летний и 21-летний жители поселка Краснообск были задержаны сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области в ходе
Позже наркополицейские областного главка МВД обнаружили тайник, в котором подозреваемые хранили крупную партию наркотиков. Всего в тайнике обнаружено и изъято более 22 килограммов запрещенных к обороту веществ: около 5 кг амфетамина, 808 г кокаина, гашиш в брикетах общей массой 14,5 кг и почти 3 кг марихуаны.
Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.