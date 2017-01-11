У двух жителей Новосибирской области изъято более 29 кг наркотиков

НОВОСИБИРСК, 11 января. /ТАСС/. Двое жителей поселка Краснообск в Новосибирской области задержаны по подозрению в покушении на сбыт большой партии наркотиков. При обыске у них изъято более 29 кг амфетамина, кокаина, гашиша и марихуаны, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

«В отношении подозреваемых следователем главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей “Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере” УК РФ», — говорится в сообщении. Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.