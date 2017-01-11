СМИ: экс-глава кемеровской ГИБДД не виноват в гибели красноярок

Бывший глава кемеровской ГИБДД Юрий Мовшин, подозреваемый в гибели трех красноярок, не виноват в аварии. Об этом пишет издание Vse42.ru.

По делу Мовшина была проведена вторая экспертиза. Специалисты выяснили, что на «встречку» выезжал не он, а второй автомобиль, в котором ехали погибшие красноярки. Однако результаты повторной экспертизы сильно разнятся с первым заключением, из-за чего потерпевшая сторона потребовала исключить решение экспертов из материалов дела.

По словам супруга одной из погибших девушек, результаты отличаются из-за разного подхода экспертов. Потерпевшие считают, что второе заключение вынесено с нарушением законодательства и ПДД.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свой источник, повторная экспертиза не устроила и следственные органы. В январе будет проведено еще одно исследование на базе Экспертно-криминалистического центра МВД.

Напомним, смертельная авария с участием Мовшина произошла 23 апреля прошлого года недалеко от Кемерова. Начальник областной ГИБДД на Toyota Land Cruiser Prado врезался в Toyota Corona Premio, в котором ехали три жительницы Красноярска, девушка из Кемерова и водитель. В итоге все красноярки и кемеровчанка погибли. Инцидент получил широкий общественный резонанс.