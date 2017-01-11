Бдительность соседки уберегла автомобиль приморца

«Ночью на пульт оперативного дежурного полиции по городу Артем поступило сообщение местной жительницы. Женщина рассказала, что около автомашины Nissan Wingroad, стоящей на придомовой территории по улице Горная, ходят неизвестные», — говорится в сообщении УМВД России по Приморскому краю.

На место происшествия прибыл наряд дорожно-патрульной службы. Осмотрев авто, полицейские обнаружили, что сломан замок на двери, а также поврежден замок зажигания.

По подозрению в совершении преступления инспекторы ДПС задержали двоих подростков 16 и 17 лет. Они были доставлены в отдел полиции, где признались, что хотели похитить иномарку, чтобы покататься. После они собирались продать машину на запчасти.

Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.