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09:41 (мск), источник: ДЕЙТА

Бдительность соседки уберегла автомобиль приморца

В Приморье задержаны двое подростков-автоугонщиков, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

«Ночью на пульт оперативного дежурного полиции по городу Артем поступило сообщение местной жительницы. Женщина рассказала, что около автомашины Nissan Wingroad, стоящей на придомовой территории по улице Горная, ходят неизвестные», — говорится в сообщении УМВД России по Приморскому краю.

На место происшествия прибыл наряд дорожно-патрульной службы. Осмотрев авто, полицейские обнаружили, что сломан замок на двери, а также поврежден замок зажигания.

По подозрению в совершении преступления инспекторы ДПС задержали двоих подростков 16 и 17 лет. Они были доставлены в отдел полиции, где признались, что хотели похитить иномарку, чтобы покататься. После они собирались продать машину на запчасти.

Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.

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