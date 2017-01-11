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09:30 (мск), источник: ИА REGNUM

На Среднем Урале снизилось число «алкогольных» ДТП

Но отмечается рост тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий, произошедших по их вине.

В Свердловской области в 2016 году по вине нетрезвых водителей произошло 324 дорожно-транспортных происшествия и это на 69 случаев меньше, чем в 2015 году. Об этом сообщили в региональной пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России корреспонденту ИА REGNUM.

Всего в ДТП произошедших по вине пьяных водителей в 2016 году погибло 130 человек и 438 получили травмы, тогда как в 2015 году погибло 118 человек и 558 были травмированы в результате аварий.

Всего за прошлый год на дорогах было задержано порядка 14,5 тысяч водителей в состоянии алкогольного опьянения, причём 2,5 тысячи из них — повторно, и для них предусмотрена уголовная ответственность. Порядка 60% уголовных производств по таким делам уже завершены.

Также в течение 2016 года было выявлено порядка 12 тысяч случаев управления транспортным средством без водительских прав, что является грубым нарушением правил дорожного движения, причём около трёх тысяч из них ранее были лишены права управления автомобилем.

Отметим, что в начале 2017 года за время новогодних каникул произошло снижение случаев ДТП со смертельным исходом. Так за первые восемь дней нового года на территории Свердловской области произошло 35 ДТП, в которых 6 человек погибли и еще 53 получили травмы, тогда как в начале 2016 года за аналогичный период, было зарегистрировано 31 ДТП, в которых погибли 8 человек и еще 48 были травмированы.

Всего за время новогодних каникул в текущем году уже выявлено свыше 27 тысяч нарушений ПДД водителями и пешеходами, среди которых 352 задержанных во время управления транспортным средством в нетрезвом состоянии водителей.

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