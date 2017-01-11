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09:29 (мск), источник: УралПолит.ру

«Уральские Ромео и Джульетта»: свердловчанин ножом изрезал невесту, когда родители запретили им пожениться

ВЕРХНЯЯ САЛДА, 11 января, ИА УралПолит.Ru. В Свердловской области предложение руки и сердца закончилось кровавой разборкой и госпитализацией несостоявшейся невесты.

Ночью 5 января в полицию Верхней Салды от фельдшера скорой помощи поступило сообщение о том, что в больницу с улицы с многочисленными ножевыми ранениями была доставлена 20-летняя девушка.

Сыщиками был установлен главный подозреваемый в нападении — им оказался 23-летний возлюбленной пострадавшей. На момент приезда оперативников парень находился на съемной квартире в состоянии сильного опьянения, здесь же были вещи потерпевшей и окровавленный кухонный нож.

Сотрудникам правоохранительных органов молодой человек рассказал, что ссора произошла на почве конфликта поколений.

Мужчина предложил своей девушке выйти за него замуж, однако ее родители оказались категорически против свадьбы. Спорить с мнением старших парень не стал и предложил возлюбленной расстаться. Резкая смена статуса не устроила девушку, что и стало причиной серьезной ссоры пары. Несостоявшийся жених, разгоряченный алкоголем, не смог сдержать эмоций и в ответ на оскорбления взялся за нож.

«В настоящее время пострадавшая находится в больнице, у нее несколько колото-ножевых ранений лица, плеча, кисти рук, груди, а также проникающее ранение трахеи. Медики оценивают ее состояние как стабильно тяжелое», — рассказали УралПолит.Ru в ГУ МВД по Свердловской области. Молодому человеку, ранее не попадавшему в поле зрения сотрудников правоохранительных органов, грозит до 10 лет колонии за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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