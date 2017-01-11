Около 700 человек остаются без электричества из-за повреждения на ЛЭП в Свердловской области
Екатеринбург. 11 января.
Екатеринбург. 11 января.
По ее данным, поздно вечером во вторник
«К полуночи специалисты электросетевой компании доставили три
Ход аварийно-восстановительных работ в пригороде Красноуральска также контролирует министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области
В настоящий момент энергетики продолжают работать в пригороде Красноуральска.
«Без электроснабжения пока остается порядка 700 человек», — уточняет
Отмечается, что технологическое нарушение на линии химзавода вывело из строя оборудование потребительской подстанции 35 кВ «Химзавод».
В настоящее время на месте находится 11
По данным надзорного ведомства, поздно вечером во вторник подача электроэнергии была прекращена в 120 многоквартирных домах и нескольких соцобъектах. Кроме этого,
Прокуратура внесла представление об устранении нарушений законодательства в адрес главы городского округа Красноуральск Дмитрия Кузьминых и руководителя отделения эксплуатирующей организации ОАО «МРСК Урала» Нижнетагильские электрические сети Андрея Полякова.