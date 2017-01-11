Около 700 человек остаются без электричества из-за повреждения на ЛЭП в Свердловской области

«К полуночи специалисты электросетевой компании доставили три дизель-генератора, от которых запитали социальные объекты — котельную, насосно-фильтровальную станцию и систему канализования, а также часть бытовой нагрузки», — говорится в сообщении.

По ее данным, поздно вечером во вторник из-за повреждения на линии электропередачи 35 кВ «Красноуральск-Химзавод», принадлежащей Красноуральскому химзаводу, без электроснабжения остались жители поселка Пригородный. Всего без электричества оставалось около 2 тыс. человек, а также несколько соцобъектов.

Ход аварийно-восстановительных работ в пригороде Красноуральска также контролирует министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области

В настоящий момент энергетики продолжают работать в пригороде Красноуральска.

«Без электроснабжения пока остается порядка 700 человек», — уточняет пресс-служба.

Отмечается, что технологическое нарушение на линии химзавода вывело из строя оборудование потребительской подстанции 35 кВ «Химзавод».

В настоящее время на месте находится 11 аварийно-восстановительных бригад ОАО «МРСК Урала» — полсотни человек, более десятка единиц спецтехники, в том числе бригадные машины. Ход аварийно-восстановительных работ в пригороде Красноуральска также контролирует министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области.

Пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщает, что по факту отключения света в районе Пригородный города Красноуральска организована проверка.

По данным надзорного ведомства, поздно вечером во вторник подача электроэнергии была прекращена в 120 многоквартирных домах и нескольких соцобъектах. Кроме этого, из-за аварийной ситуации приостанавливалась подача холодной воды. В настоящее время водоснабжение восстановлено. Подача отопления не прекращалась, отмечает пресс-служба.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений законодательства в адрес главы городского округа Красноуральск Дмитрия Кузьминых и руководителя отделения эксплуатирующей организации ОАО «МРСК Урала» Нижнетагильские электрические сети Андрея Полякова.