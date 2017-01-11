Продавец магазина зарезал пьяного покупателя ножницами в Челябинске

Продавец челябинского магазина задержан за убийство покупателя, который пришел за покупками навеселе, — мужчина скончался от ранения ножницами, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено поздно вечером в одном из продуктовых магазинов по улице Горького. В торговый зал зашли два нетрезвых покупателя, один из которых пристал к 58-летнему продавцу. Между сотрудником магазина и покупателем завязалась драка. Борясь с агрессивным клиентом, продавец схватил ножницы и несколько раз воткнул их противнику в грудь. От полученных ран покупатель скончался.

«Подозреваемый задержан. Он пояснил, что потерпевший первым на него набросился. С его слов, покупатель был пьян. Друг потерпевшего, который был на месте преступления, подтвердил, что они находились в состоянии алкогольного опьянения. Все обстоятельства будут подробно изучены в ходе следствия, а действиям участников конфликта будет дана правовая оценка», — рассказал руководитель СО по Трактрозаводскому району Челябинска Виктор Штирц.

Решается вопрос о предъявлении челябинцу обвинения по статье 105 УК РФ (убийство) и избрании меры пресечения. Не исключено, что под стражу продавца заключать не будут, так как он признает вину, а также имеет телесные повреждения, полученные в драке.

Ольга Плеханова.