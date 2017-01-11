Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Коммунальщиков оштрафуют за ошибки в квитанциях
Путин рассказал, к чему приведет отмена виз в Европу для Украины
В РФ в праздничные дни из офиса банка похитили около 20 млн руб.
Ксения Собчак рассказала о проблемах с ребенком
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото)
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Старшая сестра — это диагноз
Младший сын Жасмин поразил сходством с мамой
Мужчина толкнул знакомого на рельсы перед поездом метро
20-летний парень объявил себя беременным
СМИ: Елена Ваенга находится в тяжёлом состоянии
СМИ о политике Путина: РФ беднее, чем 3 года назад
Ксения Собчак показала, как выглядит без макияжа
Поклонники решили, что Памела Андерсон сделала пластику
«Обама похож на алкоголика»: экс-агент ЦРУ о новых санкциях США
«Жалкое зрелище»: в США об унижении Обамы Россией
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
14Зима в Северном полушарии
15Второй зимний Московский Велопарад
1135-летие герцогини Кембриджской
9Стрельба в стамбульском клубе
11:50 (мск), источник: dostup1.ru

Продавец магазина зарезал пьяного покупателя ножницами в Челябинске

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Продавец челябинского магазина задержан за убийство покупателя, который пришел за покупками навеселе, — мужчина скончался от ранения ножницами, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено поздно вечером в одном из продуктовых магазинов по улице Горького. В торговый зал зашли два нетрезвых покупателя, один из которых пристал к 58-летнему продавцу. Между сотрудником магазина и покупателем завязалась драка. Борясь с агрессивным клиентом, продавец схватил ножницы и несколько раз воткнул их противнику в грудь. От полученных ран покупатель скончался.

«Подозреваемый задержан. Он пояснил, что потерпевший первым на него набросился. С его слов, покупатель был пьян. Друг потерпевшего, который был на месте преступления, подтвердил, что они находились в состоянии алкогольного опьянения. Все обстоятельства будут подробно изучены в ходе следствия, а действиям участников конфликта будет дана правовая оценка», — рассказал руководитель СО по Трактрозаводскому району Челябинска Виктор Штирц.

Решается вопрос о предъявлении челябинцу обвинения по статье 105 УК РФ (убийство) и избрании меры пресечения. Не исключено, что под стражу продавца заключать не будут, так как он признает вину, а также имеет телесные повреждения, полученные в драке.

Ольга Плеханова.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Челябинской области частично закрыто движение грузовиков по дороге М-5 «Урал»
Обама в прощальной речи назвал Россию и Китай соперниками США
Трамп прокомментировал сообщения о контактах с Москвой
Россияне перешли на овощную диету
Следователи нашли у Улюкаева монеты из драгоценных металлов
Иркутскую чиновницу отстранили от должности из-за «Боярышника»
Мобильные операторы начнут выдавать кредиты абонентам
Жириновский высказался о новогодних шоу: «Противно смотреть»
Спорт
Апокалипсис сегодня: из РФПЛ ушли деньги, и это хорошо "Зенит" покупает Лунёва, "Локо" избавляется от высокооплачиваемых игроков, а два клуба РФПЛ уже хотят в ФНЛ. Что за чертовщина происходит?
Авто
Обновленная Skoda Octavia: онлайн презентация Сегодня в Вене Skoda официально представит обновленную версию своего главного хита – модели Octavia
Hi-Tech
Как пользоваться телефоном в экстренных ситуациях: инструкция от МЧС Советы, которые дали специалисты, пригодятся каждому. Никаких сверхсложных действий предпринимать не нужно — запомнить все очень просто
Кино
«Первый» прокомментировал сообщения о Панайотове и «Евровидении» Как сообщают некоторые СМИ, финалист шоу «Голос» является одним из главных и наиболее вероятных претендентов на участие в музыкальном конкурсе
Недвижимость
Что делать, если в квартире холодно?
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Как хранить новогодние украшения: 14 новых идей
Леди
В моду вошли обесцвеченные брови (фото) Шесть смелых идей на тему "брови тоже хотят быть модными" предложили визажисты, работавшие на фэшн-показах нового сезона.
Дети
Ксения Собчак рассказала о проблемах с ребенком Телеведущая наслаждается всеми прелестями материнства.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь