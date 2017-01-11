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11:18 (мск), источник: ТАСС

Неизвестные пытались совершить рейдерский захват аэродрома ДОСААФ около Перми

Директор «Авиационного спортивного клуба ДОСААФ России» Александр Чернышов отметил, что конфликт удалось предотвратить благодаря приезду полиции.

ПЕРМЬ, 11 января. / Корр. ТАСС Алла Михеенко/ Порядка пятнадцати человек на грузовом автомобиле пытались незаконно проникнуть на аэродром Фролово около Перми с целью описания имущества и проведения незаконной инвентаризации. Об этом сообщил ТАСС директор «Авиационного спортивного клуба ДОСААФ России» Александр Чернышов.

ТАСС пока не располагает официальным комментарием правоохранительных органов.

«Пятнадцать агрессивно настроенных человек накануне, 10 января, пытались проникнуть на территорию земельного участка, принадлежащего на праве аренды НП “Аэродром Фролово ДОСААФ России”. Люди приехали на “КамАЗе”, угрожали сносом ворот, пытались выгнать охранника аэродрома, не пускали работников клуба. Конфликт удалось предотвратить благодаря приезду полиции Пермского района вечером этого же дня», — сказал собеседник агентства.

По его словам, люди представились руководителями клуба и собственниками земельного участка, однако никаких подтверждающих официальных документов не имели. «Они хотели провести инвентаризацию имущества клуба, а сейчас стоимость имущества составляет десятки миллионов рублей, все это было похоже на рейдерский захват. В полиции сразу выяснилось, что они никакого отношения к аэродрому не имеют», — уточнил Чернышов.

Он пояснил, что земельный участок аэродрома является федеральной собственностью, переданной в аренду НП «Аэродром Фролово ДОСААФ России». В соответствии со ст. 84 Воздушного кодекса РФ, аэродром Фролово является режимным объектом, доступ на который посторонним лицам запрещен.

На аэродроме Фролово базируются эксплуатанты воздушных судов малой авиации и крупный частный парашютный клуб «Скайцентр» Пермь. Аэродром предназначен для выполнения полетов самолетов категории «А», всех видов вертолетов и планеров, моторных и безмоторных летательных аппаратов с использованием средств механизированного старта и аэробуксировки, а также подъемов тепловых аэростатов. Расположен в 12 км южнее Перми.

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