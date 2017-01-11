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09:53 (мск), источник: Новости Перми

В Чусовом уголовник набросился с ножом на своего приятеля

Ранним утром 10 января в полицию Чусового поступило сообщение о преступлении в квартире дома на улице Ленина. Местный житель ударил ножом собутыльника.

Как сообщают в полиции, ранее судимый 31-летний мужчина сперва вместе со своим 25-летним знакомым употребляли спиртное. После они стали конфликтовать. Уголовник ударил собутыльника ножом.

Потерпевший с проникающим ранением живота был госпитализирован. Подозреваемый задержан сотрудниками уголовного розыска и водворен в изолятор временного содержания.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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