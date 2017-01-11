В Чусовом уголовник набросился с ножом на своего приятеля

Как сообщают в полиции, ранее судимый 31-летний мужчина сперва вместе со своим 25-летним знакомым употребляли спиртное. После они стали конфликтовать. Уголовник ударил собутыльника ножом.

Потерпевший с проникающим ранением живота был госпитализирован. Подозреваемый задержан сотрудниками уголовного розыска и водворен в изолятор временного содержания.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, ведется следствие.