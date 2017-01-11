В Чусовом уголовник набросился с ножом на своего приятеля
Ранним утром 10 января в полицию Чусового поступило сообщение о преступлении в квартире дома на улице Ленина. Местный житель ударил ножом собутыльника.
Ранним утром 10 января в полицию Чусового поступило сообщение о преступлении в квартире дома на улице Ленина. Местный житель ударил ножом собутыльника.
Как сообщают в полиции, ранее судимый 31-летний мужчина сперва вместе со своим 25-летним знакомым употребляли спиртное. После они стали конфликтовать. Уголовник ударил собутыльника ножом.
Потерпевший с проникающим ранением живота был госпитализирован. Подозреваемый задержан сотрудниками уголовного розыска и водворен в изолятор временного содержания.
По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, ведется следствие.