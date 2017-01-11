Задержаны участники массовой драки во дворе дома на улице Комсомольской
В Уфе задержаны участники массовой драки во дворе дома на улице Комсомольской. Их два дня разыскивали полицейские.
В Уфе задержаны участники массовой драки во дворе дома на улице Комсомольской. Их два дня разыскивали полицейские.
Стражи порядка установили личности владельца «Лады Гранты» и его пассажира. Ими оказались 22-летний ранее судимый уфимец и его 20-летний знакомый.
Напомним, что сам инцидент произошёл в воскресенье, когда у молодых людей возник конфликт с местными жителями во время уборки снега. Задержанные уже написали встречные заявления в полицию.