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09:43 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Задержаны участники массовой драки во дворе дома на улице Комсомольской

В Уфе задержаны участники массовой драки во дворе дома на улице Комсомольской. Их два дня разыскивали полицейские.

Стражи порядка установили личности владельца «Лады Гранты» и его пассажира. Ими оказались 22-летний ранее судимый уфимец и его 20-летний знакомый.

Напомним, что сам инцидент произошёл в воскресенье, когда у молодых людей возник конфликт с местными жителями во время уборки снега. Задержанные уже написали встречные заявления в полицию.

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