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11:23 (мск), источник: Российская газета

Подозреваемая по делу о «Боярышнике» чиновница отстранена от должности

Евгения Нефедова, подозреваемая в халатности в связи с массовым отравлением жителей Иркутска концентратом «Боярышник», временно отстранена от должности замминистра имущественных отношений Иркутской области.

Источник: РИА "Новости"

Соответствующее ходатайство удовлетворил Свердловский народный суд города.

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«Суд постановил отстранить от занимаемой должности заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Нефедову Евгению Александровну», — цитирует ТАСС слова судьи.

На период следствия Нефедовой назначат пособие в размере прожиточного минимума. Сейчас чиновница находится под подпиской о невыезде.

По мнению следствия, Нефедова должна была расторгнуть договор аренды земельных участков с владельцами торговых точек, где продавали спиртосодержащую жидкость «Боярышник».

Из-за бездействия замминистра погибли два человека, считают следователи. Общее число жертв массового отравления — 76.

Комментарии
1
ko ko
выпью бояры назло абаме,пусть подавится.
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