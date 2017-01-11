Подозреваемая по делу о «Боярышнике» чиновница отстранена от должности

Минздрав Иркутской области уточнил данные о скончавшихся от отравления

«Суд постановил отстранить от занимаемой должности заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Нефедову Евгению Александровну», — цитирует ТАСС слова судьи.

На период следствия Нефедовой назначат пособие в размере прожиточного минимума. Сейчас чиновница находится под подпиской о невыезде.

По мнению следствия, Нефедова должна была расторгнуть договор аренды земельных участков с владельцами торговых точек, где продавали спиртосодержащую жидкость «Боярышник».