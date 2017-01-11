Подозреваемая по делу о «Боярышнике» чиновница отстранена от должности

Соответствующее ходатайство удовлетворил Свердловский народный суд города.
«Суд постановил отстранить от занимаемой должности заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Нефедову Евгению Александровну», — цитирует ТАСС слова судьи.
На период следствия Нефедовой назначат пособие в размере прожиточного минимума. Сейчас чиновница находится под подпиской о невыезде.
По мнению следствия, Нефедова должна была расторгнуть договор аренды земельных участков с владельцами торговых точек, где продавали спиртосодержащую жидкость «Боярышник».
Из-за бездействия замминистра погибли два человека, считают следователи. Общее число жертв массового отравления — 76.