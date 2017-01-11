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10:07 (мск), источник: Nakanune.ru

Угрожая ножом, потребовал деньги: в Екатеринбурге задержан подозреваемый в разбойном нападении на торговый павильон

В Екатеринбурге сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 4 городского управления МВД задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения на продуктовый павильон на территории Ленинского района, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Сообщается, что вчера в правоохранительные органы поступило сообщение от реализатора магазина, который расположен на ул. Чкалова, что около 22:00 в торговую точку вошел неизвестный и, угрожая ножом, потребовал деньги. Женщин-продавец отдала налетчику выручку из кассы. Ущерб составил около 15 тыс. руб. По заявлению женщины сыщики уголовного розыска начали проверку, был организован розыск нападавшего по приметам, которые имеются в наличии.

Уже на следующий день была установлена личность подозреваемого, затем он был задержан. Им оказался местный житель 1989 г.р., ранее судимый за аналогичное преступление. Мужчина полностью признал свою вину, продавец также его опознала. У задержанного были изъяты похищенные финансовые средства, часть из которых он успел потратить.

В данный момент по факту разбойного нападения следственным подразделением отдела полиции № 4 возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, которое предусмотрено ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой»). Максимальная санкция за данное преступление составляет до 10 лет лишения свободы. До решения суда подозреваемого отправили под стражу.

Полицейские обращаются к жителям, которые могли пострадать от действий указанного человека, с просьбой сообщать в ближайший территориальный отдел внутренних дел, р., (343) 356−42−04 или 02.

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