Житель Аши замерз насмерть, возвращаясь с 10-дневной пьянки

Следователи разбираются в обстоятельствах гибели 61-летнего жителя Аши (Челябинская область), скончавшегося от переохлаждения по пути домой, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Замерзающего родственника горожане обнаружили на улице в ночь на 9 января, затащили в гараж и вызвали скорую. Однако к прибытию медиков мужчина был уже мертв. По данным судмедэкспертов, смерть наступила от общего переохлаждения организма. Проверкой всех обстоятельств занялся СК.

«Установлено, что в ту ночь мужчина возвращался домой в состоянии алкогольного опьянения. Погибший около 10 дней подряд злоупотреблял спиртным», — рассказал следователь СО по Аше СУ СКР по Челябинской области Владимир Киселев.

По данным архива погоды, в ночь на 9 января температура воздуха в Аше опускалась до минус 20 градусов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ольга Плеханова.