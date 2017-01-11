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10:10 (мск), источник: dostup1.ru

Житель Аши замерз насмерть, возвращаясь с 10-дневной пьянки

Температура воздуха в роковую ночь составляла минус 20 градусов.

Следователи разбираются в обстоятельствах гибели 61-летнего жителя Аши (Челябинская область), скончавшегося от переохлаждения по пути домой, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Замерзающего родственника горожане обнаружили на улице в ночь на 9 января, затащили в гараж и вызвали скорую. Однако к прибытию медиков мужчина был уже мертв. По данным судмедэкспертов, смерть наступила от общего переохлаждения организма. Проверкой всех обстоятельств занялся СК.

«Установлено, что в ту ночь мужчина возвращался домой в состоянии алкогольного опьянения. Погибший около 10 дней подряд злоупотреблял спиртным», — рассказал следователь СО по Аше СУ СКР по Челябинской области Владимир Киселев.

По данным архива погоды, в ночь на 9 января температура воздуха в Аше опускалась до минус 20 градусов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ольга Плеханова.

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