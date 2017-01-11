Легковушка с женщиной и ребенком внутри загорелась в Миассе

В Миассе (Челябинская область) загорелась легковушка с женщиной и ребенком внутри — прибывшим пожарным удалось оперативно потушить «99-ю», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ФГКУ «5 ОФПС по Челябинской области».

Инцидент произошел утром 11 января около западной проходной автозавода. Пламя охватило легковой автомобиль ВАЗ-21099. Прибывшие пожарные потушили авто, однако оно сильно пострадало.

Позже выяснилось, что управляла машиной девушка, а пассажиром был ребенок. Во время движения в салоне появилось задымление, и женщина вместе с несовершеннолетним покинула машину.