Следователи подтвердили врачебную ошибку, которую допустили в одной из уфимских больниц

Мальчика похоронили год назад. Все это время шло следствие. Ребенок страдал тяжелыми заболеваниями практически с самого рождения. Но его родителям удавалось долгое время поддерживать его здоровье. В феврале прошлого года Максима положили в больницу и поставили сначала неверный диагноз.