Следователи подтвердили врачебную ошибку, которую допустили в одной из уфимских больниц
Следователи подтвердили врачебную ошибку, которую допустили в одной из уфимских больниц. Умер 11 летний ребенок.
Следователи подтвердили врачебную ошибку, которую допустили в одной из уфимских больниц. Умер 11 летний ребенок.
Мальчика похоронили год назад. Все это время шло следствие. Ребенок страдал тяжелыми заболеваниями практически с самого рождения. Но его родителям удавалось долгое время поддерживать его здоровье. В феврале прошлого года Максима положили в больницу и поставили сначала неверный диагноз.
Отец уверен, что его сын, несмотря на серьезную патологию, мог прожить дольше.
Эксперты в ходе следствия выявили недостатки в действиях врачей. Однако уголовное дело закрыли. Отец ребенка готовится к гражданскому процессу с лечебным учреждением.