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10:09 (мск), источник: БЕЛТА

Житель Брестского района замерз во дворе собственного дома

11 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе пенсионер насмерть замерз во дворе собственного дома, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома подполковник милиции Сергей Дученко.

Случай произошел 10 января около 10.00 в деревне Волоски. Во дворе дома под разбитым окном очевидцы обнаружили труп мужчины 1949 года рождения. У пенсионера были порезы и ссадины кистей рук. Кроме того, на нем не было верхней одежды. По предварительной версии, смерть сельчанина наступила от переохлаждения.

По данному факту проводится проверка. Правоохранители устанавливают причины, которые привели к гибели пожилого мужчины. Известно, что он проживал один, злоупотреблял спиртными напитками. В момент происшествия его дом был закрыт изнутри.

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