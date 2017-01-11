Житель Брестского района замерз во дворе собственного дома

Случай произошел 10 января около 10.00 в деревне Волоски. Во дворе дома под разбитым окном очевидцы обнаружили труп мужчины 1949 года рождения. У пенсионера были порезы и ссадины кистей рук. Кроме того, на нем не было верхней одежды. По предварительной версии, смерть сельчанина наступила от переохлаждения.

По данному факту проводится проверка. Правоохранители устанавливают причины, которые привели к гибели пожилого мужчины. Известно, что он проживал один, злоупотреблял спиртными напитками. В момент происшествия его дом был закрыт изнутри.