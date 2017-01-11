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10:06 (мск), источник: БЕЛТА

Браконьеры в Мостовском районе стреляли по косулям из машины

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое жителей Мостов задержаны за незаконную добычу косули на территории охотхозяйства ООО «Белая тропа» в Мостовском районе Гродненской области. Такая информация размещена на сайте Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Оба охотника имели сезонные путевки: один — на зайца, другой — на бобра. Однако они решили добыть дичь крупнее. На поле у деревни Выгода мужчины заметили несколько косуль и открыли стрельбу по ним прямо из машины. Остановить браконьеров попытался егерь — своим автомобилем он заблокировал им выезд на трассу.

Охотники-нелегалы развернулись и попытались скрыться, однако на полном ходу «Нива» застряла на поле. Тогда нарушители направились в сторону деревни пешком. На окраине их задержали госинспекторы Щучинской межрайонной инспекции. Тушу добытой косули охотники, убегая, спрятали в канаве, но инспекторы обнаружили браконьерский трофей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 282 УК РБ (незаконная охота). «Свою вину нарушители признали и согласились оплатить причиненный ущерб — Br2,8 тыс. За незаконную охоту с использованием транспортного средства им грозит до 6 лет лишения свободы. Автомобиль изъят и может быть конфискован», — отметили в ведомстве.

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