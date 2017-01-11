Браконьеры в Мостовском районе стреляли по косулям из машины

Оба охотника имели сезонные путевки: один — на зайца, другой — на бобра. Однако они решили добыть дичь крупнее. На поле у деревни Выгода мужчины заметили несколько косуль и открыли стрельбу по ним прямо из машины. Остановить браконьеров попытался егерь — своим автомобилем он заблокировал им выезд на трассу.

Охотники-нелегалы развернулись и попытались скрыться, однако на полном ходу «Нива» застряла на поле. Тогда нарушители направились в сторону деревни пешком. На окраине их задержали госинспекторы Щучинской межрайонной инспекции. Тушу добытой косули охотники, убегая, спрятали в канаве, но инспекторы обнаружили браконьерский трофей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 282 УК РБ (незаконная охота). «Свою вину нарушители признали и согласились оплатить причиненный ущерб — Br2,8 тыс. За незаконную охоту с использованием транспортного средства им грозит до 6 лет лишения свободы. Автомобиль изъят и может быть конфискован», — отметили в ведомстве.