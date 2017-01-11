В Башкирии в санатории «Якты-куль» погиб электромонтер

Несчастный случай связан с производством, постановили в Гострудинспекции. В ходе проверки выяснилось, что работник не был обеспечен защитными средствами, на предприятии не соблюдались правила охраны труда.

Ответственные за случившееся сотрудники и юрлицо оштрафованы на общую сумму 280 тысяч рублей, сообщили в ведомстве.