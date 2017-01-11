В Башкирии в санатории «Якты-куль» погиб электромонтер
УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В башкирском санатории «Якты-куль» погиб электромонтер. Он получил смертельный удар током, выясняя причину отсутствия электричества.
УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В башкирском санатории «Якты-куль» погиб электромонтер. Он получил смертельный удар током, выясняя причину отсутствия электричества.
Несчастный случай связан с производством, постановили в Гострудинспекции. В ходе проверки выяснилось, что работник не был обеспечен защитными средствами, на предприятии не соблюдались правила охраны труда.
Ответственные за случившееся сотрудники и юрлицо оштрафованы на общую сумму 280 тысяч рублей, сообщили в ведомстве.