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10:21 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии в санатории «Якты-куль» погиб электромонтер

УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В башкирском санатории «Якты-куль» погиб электромонтер. Он получил смертельный удар током, выясняя причину отсутствия электричества.

Источник: РИА "Новости"

Несчастный случай связан с производством, постановили в Гострудинспекции. В ходе проверки выяснилось, что работник не был обеспечен защитными средствами, на предприятии не соблюдались правила охраны труда.

Ответственные за случившееся сотрудники и юрлицо оштрафованы на общую сумму 280 тысяч рублей, сообщили в ведомстве.

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