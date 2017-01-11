Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
Украина решила заплатить за дружбу с США
Резервный фонд России сократился на триллион рублей за месяц
Младший сын Жасмин поразил сходством с мамой
Кейт Миддлтон вошла в список самых стильных женщин мира
Фото дня: улицу в Анкаре переименовали в честь Андрея КарловаКарлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки
Старшая сестра — это диагноз
Младший сын Жасмин поразил сходством с мамой
20-летний парень объявил себя беременным
ДТП с россиянами: дети выжили, их родители погибли
"Вы даже дома ухоженная!": поклонники восхищены уютом Утяшевой
СМИ: Елена Ваенга находится в тяжёлом состоянии
30 лучших платьев «Золотого глобуса 2017»
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото)
«Обама похож на алкоголика»: экс-агент ЦРУ о новых санкциях США
«Жалкое зрелище»: в США об унижении Обамы Россией
Новый дизайн Audi показали на примере кроссовера Q8
Honda создала мотоцикл, с которого нельзя упасть
Фоторепортажи
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
6Прощальная речь Барака Обамы
9Стрельба в стамбульском клубе
10«Мин нет»
10:52 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Около 400 свертков героина изъяли у двух наркосбытчиц в Приангарье

Возбуждено уголовное дело, каждой из злоумышленниц грозит до 10 лет тюрьмы.

Источник: IrkutskMedia.ru

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков в Черемхове Иркутской области задержали двух женщин, подозреваемых в хранении и распространении наркотиков. При проведении обыска по месту жительства главной подозреваемой сотрудники полиции обнаружили и изъяли около 400 свертков героина. Следователями ОВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ (Незаконный сбыт наркотических средств). Санкция статьи влечет наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД Приангарья.

Установлено, что одна из жительниц районного центра поставляла другой наркотики, а та в свою очередь сбывала их на улицах города.

«К настоящему времени главная подозреваемая помещена в изолятор временного содержания», — отметили в ведомстве.

Ведется следствие.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Инвестиционный фонд Промсвязьбанка и "ОПОРЫ РОССИИ" начинает новый отбор бизнес-проектов
Обама в прощальной речи назвал Россию и Китай соперниками США
Трамп прокомментировал сообщения о контактах с Москвой
Россияне перешли на овощную диету
Следователи нашли у Улюкаева монеты из драгоценных металлов
Иркутскую чиновницу отстранили от должности из-за «Боярышника»
Мобильные операторы начнут выдавать кредиты абонентам
Жириновский высказался о новогодних шоу: «Противно смотреть»
Спорт
Апокалипсис сегодня: из РФПЛ ушли деньги, и это хорошо "Зенит" покупает Лунёва, "Локо" избавляется от высокооплачиваемых игроков, а два клуба РФПЛ уже хотят в ФНЛ. Что за чертовщина происходит?
Авто
Обновленная Skoda Octavia: онлайн презентация Сегодня в Вене Skoda официально представит обновленную версию своего главного хита – модели Octavia
Hi-Tech
Как пользоваться телефоном в экстренных ситуациях: инструкция от МЧС Советы, которые дали специалисты, пригодятся каждому. Никаких сверхсложных действий предпринимать не нужно — запомнить все очень просто
Кино
«Первый» прокомментировал сообщения о Панайотове и «Евровидении» Как сообщают некоторые СМИ, финалист шоу «Голос» является одним из главных и наиболее вероятных претендентов на участие в музыкальном конкурсе
Недвижимость
Как превратить минусы вашей квартиры в плюсы
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
Коммунальщиков оштрафуют за ошибки в квитанциях
В регионах РФ увеличили взносы на капремонт
Леди
В моду вошли обесцвеченные брови (фото) Шесть смелых идей на тему "брови тоже хотят быть модными" предложили визажисты, работавшие на фэшн-показах нового сезона.
Дети
Ксения Собчак рассказала о проблемах с ребенком Телеведущая наслаждается всеми прелестями материнства.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь