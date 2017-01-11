Около 400 свертков героина изъяли у двух наркосбытчиц в Приангарье

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков в Черемхове Иркутской области задержали двух женщин, подозреваемых в хранении и распространении наркотиков. При проведении обыска по месту жительства главной подозреваемой сотрудники полиции обнаружили и изъяли около 400 свертков героина. Следователями ОВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ (Незаконный сбыт наркотических средств). Санкция статьи влечет наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД Приангарья.

Установлено, что одна из жительниц районного центра поставляла другой наркотики, а та в свою очередь сбывала их на улицах города.

«К настоящему времени главная подозреваемая помещена в изолятор временного содержания», — отметили в ведомстве.

Ведется следствие.