В Альметьевске осудят бизнесмена за неуплату более 14 млн рублей налогов

В период с 2012 по 2014 годы 33-летний предприниматель не представил в налоговый орган декларации по подоходному налогу, а также внёс в них заведомо ложные сведения, сокрыв часть полученных доходов за 2013 год. Таким образом, бизнесмен уклонился от уплаты налогов на сумму более 14 миллионов рублей.

Свою вину мужчина полностью признал, заявив ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Уголовное дело рассмотрит Альметьевский городской суд. Одновременно с этим будет рассмотрен иск прокурора в интересах бюджета Российской Федерации о взыскании с обвиняемого налоговой задолженности.