Автохамство стало причиной госпитализации трех человек в Волгоградской области
10 января в 09:15 в Иловлинском районе, на втором километре автодороги Иловля-Камышин, 23-летний водитель автомашины «Дэу Нексия», совершая поворот налево, не уступил дорогу машине «Ниссан Альмера» под управлением 39-летнего водителя. В итоге совершил с ним столкновение.
В результате аварии были госпитализированы водитель и 47-летняя пассажирка машины «Ниссан», а также 30-летняя пассажирка «Дэу», — сообщает ВДТВ пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.