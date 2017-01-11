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12:59 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Автохамство стало причиной госпитализации трех человек в Волгоградской области

10 января в 09:15 в Иловлинском районе, на втором километре автодороги Иловля-Камышин, 23-летний водитель автомашины «Дэу Нексия», совершая поворот налево, не уступил дорогу машине «Ниссан Альмера» под управлением 39-летнего водителя. В итоге совершил с ним столкновение.

В результате аварии были госпитализированы водитель и 47-летняя пассажирка машины «Ниссан», а также 30-летняя пассажирка «Дэу», — сообщает ВДТВ пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

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