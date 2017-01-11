Автохамство стало причиной госпитализации трех человек в Волгоградской области

10 января в 09:15 в Иловлинском районе, на втором километре автодороги Иловля-Камышин, 23-летний водитель автомашины «Дэу Нексия», совершая поворот налево, не уступил дорогу машине «Ниссан Альмера» под управлением 39-летнего водителя. В итоге совершил с ним столкновение.