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10:58 (мск), источник: Uralpress.ru

Многодетная мать погибла в ДТП с фурой под Челябинском

Многодетная мать погибла в страшном ДТП с фурой под Челябинском. Авария произошла вечером 10 января.

«В 17.30 на 42 километре автодороги «Западный обход города Челябинска», район Кременкуля, женщина, управляя автомобилем «Рено», при выезде с второстепенной дороги на главную не уступила имевшему преимущество в движении большегрузу «МАН», — рассказали корреспонденту «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской олбласти.

Женщина скончалась на месте от полученных травм. По данным нашего агентства, у погибшей остались трое детей.

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