В снежном перемете под Евпаторией застряли два автобуса и три машины

«Мужчина сообщил, что управляемый им автобус Богдан застрял в снежном заносе на дороге между селами Уютное и Молочное, в районе поворота на поселок Заозерное Сакского района», — рассказали в пресс-службе МЧС России по Республике Крым.

Прибывшие на место спасатели установили, что из-за сильного ветра и обильного снегопада на дорожном полотне образовались переметы снега с полей высотой около 10−15 см. В результате этого два автобуса Богдан и три легковых автомобиля оказались заблокированы и не могли самостоятельно выехать.

«С помощью буксировочного троса и тяжелой техники личным составом транспортные средства были извлечены из снежных переметов. Пассажиров в автобусах не было, водители автотранспорта также не пострадали и в медицинской помощи не нуждались», — сообщили в МЧС.

В ликвидации происшествия приняли участие девять единиц специализированной техники.