В снежном перемете под Евпаторией застряли два автобуса и три машины
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв — РИА Новости (Крым). Ранним утром в службу спасения поступила просьба о помощи от водитель маршрутного такси № 8, который осуществлял движение по направлению
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв — РИА Новости (Крым). Ранним утром в службу спасения поступила просьба о помощи от водитель маршрутного такси № 8, который осуществлял движение по направлению
«Мужчина сообщил, что управляемый им автобус Богдан застрял в снежном заносе на дороге между селами Уютное и Молочное, в районе поворота на поселок Заозерное Сакского района», — рассказали в
Прибывшие на место спасатели установили, что
«С помощью буксировочного троса и тяжелой техники личным составом транспортные средства были извлечены из снежных переметов. Пассажиров в автобусах не было, водители автотранспорта также не пострадали и в медицинской помощи не нуждались», — сообщили в МЧС.
В ликвидации происшествия приняли участие девять единиц специализированной техники.