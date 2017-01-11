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11:37 (мск), источник: РИА Крым

В снежном перемете под Евпаторией застряли два автобуса и три машины

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв — РИА Новости (Крым). Ранним утром в службу спасения поступила просьба о помощи от водитель маршрутного такси № 8, который осуществлял движение по направлению Евпатория-Заозерное и застрял в снегу.

«Мужчина сообщил, что управляемый им автобус Богдан застрял в снежном заносе на дороге между селами Уютное и Молочное, в районе поворота на поселок Заозерное Сакского района», — рассказали в пресс-службе МЧС России по Республике Крым.

Прибывшие на место спасатели установили, что из-за сильного ветра и обильного снегопада на дорожном полотне образовались переметы снега с полей высотой около 10−15 см. В результате этого два автобуса Богдан и три легковых автомобиля оказались заблокированы и не могли самостоятельно выехать.

«С помощью буксировочного троса и тяжелой техники личным составом транспортные средства были извлечены из снежных переметов. Пассажиров в автобусах не было, водители автотранспорта также не пострадали и в медицинской помощи не нуждались», — сообщили в МЧС.

В ликвидации происшествия приняли участие девять единиц специализированной техники.

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