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11:29 (мск), источник: Volga News

Чиновница из Самарской области задержана за взятку в Бугуруслане

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области возбуждено уголовное дело в отношении 47-летней главы сельского поселения Старопохвистнево муниципального района Похвистневский Самарской области.

Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, связанной с вымогательством), сообщает СУ СК России по Оренбургской области.

По данным следствия, в период с июня 2016 г. по 27 декабря 2016 г. подозреваемая, находясь в различных районах города Бугуруслан, за совершение действия входящие в ее служебные полномочия по выдаче разрешение на незаконную добычу и вывоза бутового камня с несанкционированного карьера, расположенного на территории Старопохвистневского сельского поселения, вымогала у местного коммерсанта и получила взятку в сумме 160 тыс. рублей.

В указанный период по требованию подозреваемой потерпевший передал обвиняемой отдельными суммами денежные средства. Оставшуюся часть денег 100 тыс. руб. подозреваемая получила 27 декабря 2016 г. в своем автомобиле на автостоянке в Бугуруслане от взяткодателя. Данный факт был зафиксирован оперативными сотрудниками полиции.

О факте вымогательства взятки местный житель ранее сообщил в правоохранительные органы. В дальнейшем все действия фигурантов проходили под контролем оперативных служб.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и получение необходимых доказательств. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемой. Расследование уголовного дела продолжается.

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