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11:30 (мск), источник: Ежедневник.by

Должностное лицо «Гродненского мясокомбината» подозревается в коррупции

Управлением Следственного комитета по Гродненской области на основании материалов УБЭП УВД Гродненского облисполкома, возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица ОАО «Гродненский мясокомбинат».

Источник: Ежедневник.by

Под уголовное преследование попал также и руководителя частного торгового унитарного предприятия г. Гродно. Обеим подозреваемым инкриминируется совершение преступления по ч.4 ст. 210 Уголовного кодекса Беларуси (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенного в особо крупном размере), сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Они подозреваются в том, что в период с 2013 по 2016 годы через созданное для хищений частное торговое унитарное предприятие производили закупку для нужд мясокомбината по заведомо завышенным ценам товарно-материальных ценностей. В результате противоправных действий завладели денежными средствами мясокомбината в сумме порядка 83 тыс. рублей.

С санкции прокурора к должностным лицам применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба наложен арест на их имущество, в том числе на недвижимость и автотранспортные средства.

В целях установления фактических обстоятельств совершения преступления на обоих предприятиях запланировано проведение финансовых проверок, изъята и изучается финансово-хозяйственная и договорная документация, допрашиваются руководители и работники предприятий, проводятся иные следственные и процессуальные действия.

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