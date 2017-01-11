Должностное лицо «Гродненского мясокомбината» подозревается в коррупции

Под уголовное преследование попал также и руководителя частного торгового унитарного предприятия г. Гродно. Обеим подозреваемым инкриминируется совершение преступления по ч.4 ст. 210 Уголовного кодекса Беларуси (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенного в особо крупном размере), сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Они подозреваются в том, что в период с 2013 по 2016 годы через созданное для хищений частное торговое унитарное предприятие производили закупку для нужд мясокомбината по заведомо завышенным ценам товарно-материальных ценностей. В результате противоправных действий завладели денежными средствами мясокомбината в сумме порядка 83 тыс. рублей.

С санкции прокурора к должностным лицам применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба наложен арест на их имущество, в том числе на недвижимость и автотранспортные средства.