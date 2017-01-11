Число жертв морозов в Европе превысило 60

Сообщается, что в результате морозов в Европе погибают в основном представители уязвимых слоев населения — бездомные и беженцы. В частности, не менее восьми человек умерли в Сербии, Албании и Македонии после того, как остались без отопления в отрезанных снегопадами отдаленных районах.

В целом, с прошлой недели в Европе погиб 61 человек. Также сообщается, что только в Польше за минувшие сутки погибли 6 человек. Кроме того, о шести жертвах за последние дни сообщили в Румынии.