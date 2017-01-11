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11:26 (мск), источник: РБК - Украина

Число жертв морозов в Европе превысило 60

В результате сильных морозов в странах Европы зафиксировано более 60 смертей от переохлаждения, значительная часть погибших — в Польше, передает The Guardian.

Сообщается, что в результате морозов в Европе погибают в основном представители уязвимых слоев населения — бездомные и беженцы. В частности, не менее восьми человек умерли в Сербии, Албании и Македонии после того, как остались без отопления в отрезанных снегопадами отдаленных районах.

В целом, с прошлой недели в Европе погиб 61 человек. Также сообщается, что только в Польше за минувшие сутки погибли 6 человек. Кроме того, о шести жертвах за последние дни сообщили в Румынии.

Справка
Как пережить морозы. Советы экспертовКто предупрежден — тот вооружен. Что делать при обморожении и как правильно одеваться, как оживить автомобиль и заставить работать неприспособленный к низким температурам гаджет, как утеплить квартиру и какие фильмы про выживание в стужу посмотреть - эксперты медиапроектов Mail.Ru делятся секретами борьбы с зимними морозы.
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