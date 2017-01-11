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11:36 (мск), источник: ИА REGNUM

Отключение света на Урале: вмешалась прокуратура

В ходе надзорных мероприятий будут установлены виновные и приняты меры прокурорского реагирования.

На Среднем Урале по факту отсутствия электроснабжения в жилых многоквартирных домах и в социальных объектах района Пригородный города Красноуральска, в которых проживает более 4 тысяч человек, организована проверка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

«Установлено, что 10 января 2017 года с 22 часов 15 минут в связи с аварийной ситуацией на объектах электросетевого хозяйства была прекращена подача электроэнергии в 120 многоквартирных домах и нескольких социальных объектах, расположенных в районе Пригородный. В связи с аварийной ситуацией также приостанавливалась подача холодной воды населению, в настоящее время водоснабжение восстановлено. Подача отопления не прекращалась в связи с переключением на резервный источник снабжения», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в результате аварии на подстанции «Химзавод» без электроснабжения остались порядка двух тысяч жителей Пригородного. В результате принятых мер в течение нескольких часов ситуацию удалось стабилизировать: за счёт резервных источников питания были подключены к электроснабжению все социально значимые объекты и часть жилых домов.

На месте работают порядка пятидесяти специалистов и около десятка единиц спецтехники. Всего в восстановительных работах задействовано 11 аварийных бригад ОАО «МРСК Урала».

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