Неизвестные на иномарке снесли парапет на набережной реки Сочи
Автомобиль с пассажирами и водителем чудом не рухнул в реку вслед за парапетом.
Автомобиль с пассажирами и водителем чудом не рухнул в реку вслед за парапетом.
Парапет на набережной реки Сочи возле остановки «Стоматологическая поликлиника» рухнул в русло в результате ДТП. Водитель иномарки на закруглении дороги не справился с управлением и снес ограждение.
Как сообщает «Макс портал», кадры этой аварии были размещены в youtube
Тем временем, место, где произошла авария на улице Чайковского, представляет серьезную угрозу для пешеходов. Образовавшийся проем в бетонном ограждении никем и ничем не огорожен. В любую минуту днем или ночью, по неосторожности или детской шалости в русло реки на бетонные осколки парапета может рухнуть человек.