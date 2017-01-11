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12:52 (мск), источник: Югополис

Неизвестные на иномарке снесли парапет на набережной реки Сочи

Автомобиль с пассажирами и водителем чудом не рухнул в реку вслед за парапетом. ​

Парапет на набережной реки Сочи возле остановки «Стоматологическая поликлиника» рухнул в русло в результате ДТП. Водитель иномарки на закруглении дороги не справился с управлением и снес ограждение.

Как сообщает «Макс портал», кадры этой аварии были размещены в youtube пресс-службой администрации Сочи. В мэрии Сочи нам сообщили, что в настоящее время идет поиск владелицы автомобиля, совершившего наезд на парапет. Ремонтные работы, как объяснили редакции МАКС ПОРТАЛ, будут проводиться за счет виновника ДТП. Решение о взыскании средств будет принято в судебном порядке.

Тем временем, место, где произошла авария на улице Чайковского, представляет серьезную угрозу для пешеходов. Образовавшийся проем в бетонном ограждении никем и ничем не огорожен. В любую минуту днем или ночью, по неосторожности или детской шалости в русло реки на бетонные осколки парапета может рухнуть человек.

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