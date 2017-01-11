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11:49 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже полицейские изъяли 450 запрещенных спиртовых лосьонов

Торговые точки проигнорировали запрет главного государственного санврача.

Источник: 36.мвд.рф

С конца декабря в России действует временный запрет на продажу спиртосодержащей продукции бытового назначения. Его ввели после серии смертельных отравлений людей концентратом для ванн «Боярышник».

Под запрет попала продукция, содержащая больше 25% этилового спирта. Исключение сделали лишь для стеклоотмывающих жидкостей и парфюма.

Воронежские полицейские проверили, соблюдают ли закон местные магазины. Стражи порядка в ходе проверки нашли на полках трех торговых объектов запрещенные спиртовые лосьоны.

«Из незаконного оборота изъяли более 450 единиц спиртосодержащих флаконов парфюмерной продукции различных наименований, — рассказала официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова. — Общий объем изъятой спиртосодержащей непищевой продукции — 48,8 литров».

В отношении двух организаций и индивидуального предпринимателя составили протоколы об административных правонарушениях. Изъятая продукция сейчас находится на ответственном хранении.

Отметим, что за продажу спиртосодержащей продукции сейчас должностным лицам грозит штраф от 3 до 4 тысяч рублей с конфискацией товара или без нее. А юрлицам грозит ответственность от 30 до 40 тысяч рублей с конфискацией или без.

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