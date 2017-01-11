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11:38 (мск), источник: Nur.kz

Наталью Слекишину не выпускают на свободу из-за протеста экс-свекрови

Осужденную Наталью Слекишину, которая родила ребенка от одного из сотрудников СИЗО в Алматы, еще не выпустили на свободу, сообщает Sputnik Казахстан.

Источник: Nur.kz

Адвокат Айман Умарова рассказала о том, почему ее подзащитную Наталью Слекишину пока не выпустили на свободу.

«Нет, еще не выпустили ее на свободу, потому что потерпевшая по основному делу, за которое она сидит, отбывает срок. Это бывшая свекровь, она написала протест в апелляционную коллегию, что не согласна с тем, что Наталью выпускают. Хотя это никоим образом ее права не нарушает, абсолютно. Теперь это будет рассматриваться в Алматинском областном суде», — сказала адвокат Слекишиной Айман Умарова.

В мае 2015 года суд в Алматы приговорил Наталью Слекишину к восьми годам лишения свободы по статье «Разбой».

Суд установил, что в январе 2015 года Наталья Слекишина вместе с двумя подельниками инсценировала разбойное нападение на дом, в котором проживала вместе со своим гражданским мужем и его матерью.

Двое мужчин проникли в дом, где в это время находились Слекишина и мать мужа, связали свекровь и избили ее. Отмечалось, что сама Слекишина имитировала крики о помощи и сопротивление.

В результате преступники, согласно материалам уголовного дела, похитили из дома драгоценности, мобильные телефоны и крупную сумму денег. Сама Слекишина не признала своей вины, однако двое ее подельников указали на ее участие в подготовке нападения.

Напомним, по словам адвоката Слекишиной Айман Умаровой, сотрудники следственного изолятора изнасиловали Слекишину в учреждении, в результате чего на свет появился ребенок.

Результаты экспертизы показали, что отцом ребенка является один из сотрудников СИЗО. Его арестовали.

Позже в КУИС заявили, что изнасилованная в СИЗО и отец ее ребенка могли стать любовниками.

Свидетельница по делу Натальи Слекишиной, одна из бывших заключенных, рассказала о надругательствах, которые происходят за колючей проволокой.

Прокурор Алматы взял под контроль расследование о давлении на Слекишину. Процесс об изнасиловании и пытках в стенах СИЗО проходил в закрытом режиме.

Сотрудник следственного изолятора (СИ-18) Руслана Хакимова, обвинявшийся в пытках и изнасиловании осужденной Натальи Слекишиной, приговорен к девяти годам лишения свободы. Приговором суда он также лишен звания майора юстиции.

Затем женщина подала ходатайство об отсрочке наказания, попросив суд освободить ее, пока ее ребенок, которого она родила в колонии, не достигнет 14-летнего возраста.

Суд прошение удовлетворил частично, отсрочив отбывание наказания на пять лет. Таким образом, Слекишина должна выйти на свободу в январе этого года.

К слову, обвиняемый не признал свою вину.

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