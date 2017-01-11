В Екатеринбурге стартует суд по делу о гибели 3-летней пациентки ДГКБ № 9
Врачу грозит 3 года.
Врачу грозит 3 года.
12 января 2017 года в Железнодорожном райсуде Екатеринбурга состоится предварительное слушание по делу
29 января 2015 года девочке лечили множественный осложненный кариес в отделении
Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Анестезиологу грозит 3 года лишения свободы.