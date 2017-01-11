В Екатеринбурге стартует суд по делу о гибели 3-летней пациентки ДГКБ № 9

12 января 2017 года в Железнодорожном райсуде Екатеринбурга состоится предварительное слушание по делу анестезиолога-реаниматолога ДГКБ № 9 Артема Шабалина, который обвиняется в гибели 3-летней девочки. Начало заседания в 15.00, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

29 января 2015 года девочке лечили множественный осложненный кариес в отделении челюстно-лицевой хирургии. 34-летний обвиняемый поставил ребенку анестезию, допустив ряд нарушений, после чего девочка впала в кому. Спустя 1,5 года малышка скончалась, не приходя в сознание.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Анестезиологу грозит 3 года лишения свободы.