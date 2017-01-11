Экс-мэра Нижнего Тагила Валентину Исаеву пригласили в СК на разговор: «Могу предположить, что просто идет расследование по Сидоренко»

«Да, действительно, вызвал Следственный комитет на пятницу. Предмет разговора — ремонт дорог в 2011 — 2012 годах. Речь идет не о качестве ремонта дорог, а о тех организациях, которые победили, почему и какие работы выполняли», — рассказала Накануне.RU Валентина Исаева.

«Могу предположить, что просто идет расследование по Сидоренко (экс-министр транспорта региона Александр Сидоренко, прим.). Меня два месяца тому назад приглашали на разговор, он состоялся, сейчас приглашают дополнительно. Обычная работа, я к этому отношусь спокойно», — отметила Исаева.

Отметим, что Александр Сидоренко в 2012 году, на тот момент занимавший пост замминистра, был ответственным за ремонт и масштабное строительство новых дорог в Нижнем Тагиле. В «Путинград» чинить дороги Сидоренко направил лично губернатор Александр Мишарин.

Напомним, в ноябре прошлого года к Сидоренко с обысками наведались силовики. Как сообщалось ранее, мероприятие прошло в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту незаконного участия в предпринимательской деятельности. Одновременно с этим стало известно об отставке Сидоренко с поста министра.