Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Украина решила заплатить за дружбу с США
Глава МИД Британии: глупо загонять Россию в угол
Ксения Собчак рассказала о проблемах с ребенком
Кейт Миддлтон вошла в список самых стильных женщин мира
«Насилие порождает насилие» Речь Мерил Стрип о Дональде Трампе на «Золотом глобусе». Видео выступления с переводом
Старшая сестра — это диагноз
Младший сын Жасмин поразил сходством с мамой
20-летний парень объявил себя беременным
ДТП с россиянами: дети выжили, их родители погибли
Утяшева показала семейный уют: комплименты поклонников
СМИ: Елена Ваенга находится в тяжёлом состоянии
В моду вошли обесцвеченные брови (фото)
Кейт Миддлтон вошла в список самых стильных женщин мира
«Обама похож на алкоголика»: экс-агент ЦРУ о новых санкциях США
«Жалкое зрелище»: в США об унижении Обамы Россией
Новый дизайн Audi показали на примере кроссовера Q8
Honda создала мотоцикл, с которого нельзя упасть
Фоторепортажи
9Стрельба в стамбульском клубе
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
6Прощальная речь Барака Обамы
14Зима в Северном полушарии
11:47 (мск), источник: Nakanune.ru

Экс-мэра Нижнего Тагила Валентину Исаеву пригласили в СК на разговор: «Могу предположить, что просто идет расследование по Сидоренко»

Экс-мэра Нижнего Тагила Валентину Исаеву пригласили в СК на разговор. Речь идет о ремонте дорог. Информацию о визите в правоохранительные органы Накануне.RU подтвердила сама Валентина Исаева.

«Да, действительно, вызвал Следственный комитет на пятницу. Предмет разговора — ремонт дорог в 2011 — 2012 годах. Речь идет не о качестве ремонта дорог, а о тех организациях, которые победили, почему и какие работы выполняли», — рассказала Накануне.RU Валентина Исаева.

«Могу предположить, что просто идет расследование по Сидоренко (экс-министр транспорта региона Александр Сидоренко, прим.). Меня два месяца тому назад приглашали на разговор, он состоялся, сейчас приглашают дополнительно. Обычная работа, я к этому отношусь спокойно», — отметила Исаева.

Отметим, что Александр Сидоренко в 2012 году, на тот момент занимавший пост замминистра, был ответственным за ремонт и масштабное строительство новых дорог в Нижнем Тагиле. В «Путинград» чинить дороги Сидоренко направил лично губернатор Александр Мишарин.

Напомним, в ноябре прошлого года к Сидоренко с обысками наведались силовики. Как сообщалось ранее, мероприятие прошло в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту незаконного участия в предпринимательской деятельности. Одновременно с этим стало известно об отставке Сидоренко с поста министра.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Жители "инновационных домов Вексельберга" в Екатеринбурге жалуются на холод, иней и плесень
Обама в прощальной речи назвал Россию и Китай соперниками США
Трамп прокомментировал сообщения о контактах с Москвой
Россияне перешли на овощную диету
Следователи нашли у Улюкаева монеты из драгоценных металлов
Иркутскую чиновницу отстранили от должности из-за «Боярышника»
Мобильные операторы начнут выдавать кредиты абонентам
Жириновский высказался о новогодних шоу: «Противно смотреть»
Спорт
Апокалипсис сегодня: из РФПЛ ушли деньги, и это хорошо "Зенит" покупает Лунёва, "Локо" избавляется от высокооплачиваемых игроков, а два клуба РФПЛ уже хотят в ФНЛ. Что за чертовщина происходит?
Авто
Обновленная Skoda Octavia: онлайн презентация Сегодня в Вене Skoda официально представит обновленную версию своего главного хита – модели Octavia
Hi-Tech
Как пользоваться телефоном в экстренных ситуациях: инструкция от МЧС Советы, которые дали специалисты, пригодятся каждому. Никаких сверхсложных действий предпринимать не нужно — запомнить все очень просто
Кино
«Первый» прокомментировал сообщения о Панайотове и «Евровидении» Как сообщают некоторые СМИ, финалист шоу «Голос» является одним из главных и наиболее вероятных претендентов на участие в музыкальном конкурсе
Недвижимость
Что делать, если в квартире холодно?
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Как хранить новогодние украшения: 14 новых идей
Леди
В моду вошли обесцвеченные брови (фото) Шесть смелых идей на тему "брови тоже хотят быть модными" предложили визажисты, работавшие на фэшн-показах нового сезона.
Дети
Ксения Собчак рассказала о проблемах с ребенком Телеведущая наслаждается всеми прелестями материнства.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь