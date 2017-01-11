Жестокая женская драка в Омской области: пенсионерка повыдирала волосы своей знакомой, приревновав ее к мужу
В ходе потасовки победил опыт — 41-летняя потерпевшая доставлена в больницу, медики диагностировали у нее сотрясение мозга.
В ходе потасовки победил опыт — 41-летняя потерпевшая доставлена в больницу, медики диагностировали у нее сотрясение мозга.
Вчера днем в Называевскую ЦРБ была доставлена 41-летняя местная жительница, у которой врачи обнаружили открытую
Как рассказали Om1.ru в
Ревнивица оказалась физически сильнее, она вырвала у соперницы клок волос и несколько раз ударила её по голове, но чем — пока не установлено. Дерущихся удалось с трудом разнять, но про прошествии нескольких дней пострадавшая почувствовала себя плохо, её увезли в больницу.
По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку в рамках статьи УК РФ «Причинение легкого вреда здоровью».