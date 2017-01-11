Жестокая женская драка в Омской области: пенсионерка повыдирала волосы своей знакомой, приревновав ее к мужу

Вчера днем в Называевскую ЦРБ была доставлена 41-летняя местная жительница, у которой врачи обнаружили открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибленную рану волосистой части головы. Как выяснилось, травмы были получены в ходе беспощадной женской драки.

Как рассказали Om1.ru в пресс-службе УМВД России по Омской области, травмы пострадавшей причинила её 55-летняя знакомая. Днем 8-го января дамы собрались за общим столом. В ходе распития спиртного хозяйка квартиры, недавно вышедшая на пенсию, приревновала более молодую собутыльницу к своему мужу. Между женщинами возникла ссора, которая переросла в жестокую драку.

Ревнивица оказалась физически сильнее, она вырвала у соперницы клок волос и несколько раз ударила её по голове, но чем — пока не установлено. Дерущихся удалось с трудом разнять, но про прошествии нескольких дней пострадавшая почувствовала себя плохо, её увезли в больницу.

По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку в рамках статьи УК РФ «Причинение легкого вреда здоровью».