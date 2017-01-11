Молодой житель Иркутска спрятал в Омске 5 килограмм синтетических наркотиков

Омские следователи разбирают уголовное дело, заведенное в отношении иногороднего жителя. 21-летнего парня из Иркутска подозревают в незаконных операциях с наркотиками в особо крупном размере.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков получили оперативную информацию о том, что 21-летний иркутчанин может быть причастен к организации в Омске тайников-закладок с оптовыми партиями синтетических наркотиков.

Наркополицейские в ходе оперативно-разыскных мероприятий обнаружили в Старом Кировске 5 закладок с наркотиками. Всего полицейские изъяли около 5 килограмм высококонцентрированного вещества синтетического происхождения. 5 килограмм этого наркотика эквивалентны 101 500 разовым дозам.

Пресс-служба УМВД по Омской области:

— Следственным отделом по расследованию наркопреступлений УМВД России по Омской области возбуждено 5 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 — ч.5 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере».

Сотрудникам наркоконтроля удалось выйти на след парня, который уехал из Омска в Новосибирск. Там его задержали местные полицейские за попутку сбыть около 20 килограмм такого же опасного вещества.

Теперь ранее возбужденные уголовные дела объединили в одно производство. В настоящее время силовики устанавливают, имеет ли молодой наркоторговец отношение к 5 другим найденным в Омске закладкам, чья рыночная стоимость составляет около 15 миллионов рублей.