В Новосибирске в два раза выросло число аварий из-за нечищенных дорог

Всего за год в Новосибирске произошло свыше 1,5 тысяч аварий, что на 13% меньше, чем в 2015 году. В авариях погибли 73 человека (- 8% по сравнению с прошлым годом), 1182 получили различные травмы.

С целью устранения недостатков в содержании дорог Новосибирска Госавтоинспекция выдала мэрии более 2300 предписаний и составила около 1200 административных протоколов.

Плохое содержание дорог привело к 700 авариям в 2016 году, сообщает пресс-служба УГИБДД по Новосибирской области.

Виновниками более 116 аварий стали нетрезвые водители. В таких происшествиях пострадало почти 150 человек, 13 из которых погибли. При этом сотрудники Госавтоинспекции выявили более 9 тысяч водителей в состоянии опьянения.